Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Bei Treffen mit Internetbekanntschaft - 23-Jähriger attackiert und ausgeraubt

Duisburg (ots)

Am späten Sonntagabend (14. September, 23:30 Uhr) traf sich ein 23-Jähriger mit einer Internetbekanntschaft, mit der er zuvor über einen Messengerdienst geschrieben hatte, an einem Kiosk auf der Buschstraße. Der Düsseldorfer fuhr mit der jungen Frau in seinem Auto zu einem nahegelegenen Parkplatz, dessen genaue Lage er nicht mehr angeben konnte.

Dort sollen ihn plötzlich drei unbekannte Männer aus dem Fahrzeug gerissen und ihn körperlich attackiert haben. Nachdem die Täter zusammen mit der Frau geflüchtet waren, bemerkte der Düsseldorfer den Diebstahl seines Mobiltelefons und von Bargeld.

Der verletzte 23-Jährige begab sich anschließend zur Wache Hamborn und erstattete Anzeige. Einen Rettungswagen lehnte er ab.

Er beschreibt die drei Männer als 19 bis 22 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit schwarzen Haaren und schwarzer Kleidung. Die Frau soll etwa 20 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Sie hat blonde, schulterlange Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine graue Hose sowie ein graues Oberteil.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Männern geben können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell