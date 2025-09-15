POL-DU: Neudorf/Neuenkamp: Diebstahl und Betrug von Kredit- und Debitkarten - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Mehrere Personen, überwiegend aus Neudorf, wandten sich an die Duisburger Polizei, weil ihnen in dem Zeitraum von Juni bis September Unregelmäßigkeiten auf ihren Konten auffielen.
In allen Fällen wurden bestellte Kredit- oder Debitkarten samt PIN nicht zugestellt oder die Hausbank meldete die Sperrung von Debitkarten, die von den Betroffenen gar nicht bestellt worden waren Die betroffenen Personen stellten fremd veranlasste Kontoabbuchungen in Duisburg, Düsseldorf, Oberhausen, Neuss und auch in Stuttgart fest.
In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zeitraum von Juni bis heute vor, während oder nach der Postzustellung gemacht haben, wenden sich bitte an die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800. Sollten Sie auch von dieser Masche betroffen sein, bringen Sie das bitte zur Anzeige.
Für weitere Informationen rund um das Thema EC- und Kreditkartenbetrug klicken Sie bitte hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/
