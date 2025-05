BPOL NRW: 18 Jahre alter Untersuchungshaftbefehl vollstreckt- Bundespolizei findet 10 Kilogramm Chrystal Meth

Essen - Werdohl (ots) - Gestern Mittag (7. Mai) randalierte ein Mann in einem Zug in Richtung Essener Hauptbahnhof und öffnete noch während der Fahrt die Türe eines Wagons. Anschließend versuchte er zu flüchten, widersetzte sich den eingesetzten Bundespolizisten und griff diese tätlich an. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt, verblieb aber weiterhin ...

