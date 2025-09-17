Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Automatenaufbrüche misslingen
Balve (ots)
Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag kurz nach 2 Uhr in Sanssouci ver-sucht, einen Zigarettenautomaten und einen Verkaufsautomaten aufzubrechen. Das misslang. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 02373/9099-0. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell