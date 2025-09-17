POL-MK: Automatenaufbrüche misslingen

Plettenberg (ots) - Vergangenen Sonntag kontrollierten Beamte das Tempo an der Bremcker Linde. Kurz nach 11 Uhr fuhr ein Autofahrer mit 59 bei 50 km/h durch die Messstelle. Wenige Minuten später kehrte er zurück, stellte sich unmittelbar vor das Messfahrzeug, bedrohte die Beamten mehrmals mit einer "Halsabschneider-Geste" und fuhr wieder davon. Gegen den Fahrer des Wagens wird nun wegen Bedrohung und des ...

