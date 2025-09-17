Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bedrohung gegen Messbeamte der Polizei

Plettenberg (ots)

Vergangenen Sonntag kontrollierten Beamte das Tempo an der Bremcker Linde. Kurz nach 11 Uhr fuhr ein Autofahrer mit 59 bei 50 km/h durch die Messstelle. Wenige Minuten später kehrte er zurück, stellte sich unmittelbar vor das Messfahrzeug, bedrohte die Beamten mehrmals mit einer "Halsabschneider-Geste" und fuhr wieder davon. Gegen den Fahrer des Wagens wird nun wegen Bedrohung und des Geschwindigkeitsverstoßes ermittelt. Zudem bekommt die Fahrerlaubnisbehörde des Märkischen Kreises Kenntnis vom Vorfall, um zu prüfen, ob der Fahrer geeignet ist überhaupt am Straßenverkehr teilzunehmen. Folge dieser Prüfung kann auch der Entzug der Fahrerlaubnis sein. (dill)

