Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Luftgewehr-Schüsse auf Pkw - Unter Drogen auf verbotenen Wegen

Altena (ots)

Am Montagabend hat ein Unbekannter an der Herrmann-Voß-Straße auf ein Fahrzeug geschossen. Eine Frau fuhr gegen 17.45 Uhr in Richtung Selve-Kreisel, als sie zwei laute Knallgeräusche hörte. Da sie es eilig hatte, ging sie der Ursache erst später nach und entdeckte Schäden an einem Rückscheinwerfer. Die Polizei stellte ein Luftgewehr-Geschoss sicher und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 9199-0.

Im Rahmen einer Durchfahrtskontrolle am Mühlenbach stoppte die Polizei am Montagmorgen um 7.30 Uhr einen 23-jährigen Plettenberger. Die Einfahrt in die Straße ist vor der Brücke über den Rahmedebach durch das Verkehrszeichen 267 ("Verbot der Einfahrt") gekennzeichnet. Dagegen hatte der 23-Jährige verstoßen. Er zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Vortest deutete in dieselbe Richtung. Die Polizeibeamten brachten ihn zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Erst deren Auswertung zeigt, ob die erlaubten Werte überschritten wurden. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell