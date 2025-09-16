PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zum Spaß mit Softair-Waffen aufeinander gezielt - E-Bike gestohlen

Iserlohn (ots)

Mehrere Jugendliche haben am Montagabend gegen 19.45 Uhr vor einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring mit Pistolen aufeinander gezielt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizeibeamten traf vor dem Haupteingang drei Personen, auf welche die Beschreibung der Zeugen passte. Einer der Jugendlichen hob sofort die Hände hoch. In der einen Hand hielt er die Pistole. Er erklärte sofort, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handle. Die Polizeibeamten sprachen die drei Beteiligten zu Boden und legten ihnen Handfesseln an. Die Pistolen stellten sich als Softair-Waffen heraus. Für die Zeugen war das im ersten Augenblick nicht zu erkennen. Die Jugendlichen wurden zur Wache gebracht und dort später von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Die Polizei stellte Softair-Pistolen und -Munition sicher. Die beiden 17-Jährigen und ein 15-Jähriger bekamen Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Am Montagnachmittag wurde an der Wermingser Straße ein E-Bike gestohlen. Die Fahrerin hatte das Fahrrad gegen 16.15 Uhr vor einem Optiker-Geschäft abgestellt und das Speichenschloss verschlossen. Als sie eine Stunde später zurückkehrte, war das blau-metallic-farbene E-Bike der Marke Stellar verschwunden. Die Frau erstattete Anzeige. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 07:42

    POL-MK: Ladendieb erwischt

    Werdohl (ots) - Ein 45-jähriger Plettenberger wurde am Montagabend gegen 20.45 Uhr beim Diebstahl in einem Geschäft an der Inselstraße erwischt. Bei seiner Durchsuchung kamen weiteres Diebesgut, ein Messer sowie Drogen zum Vorschein. Die Polizei ermittelt wegen eines Ladendiebstahls als Diebstahl mit Waffen. Der Laden verhängte ein Hausverbot. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 07:41

    POL-MK: Einbrüche in Firmen

    Balve (ots) - Unbekannte haben sich am Wochenende Zugang zu einer Firma an der Straße Altes Feld verschafft und Werkzeuge und Maschinen gestohlen. An einer anderen Firma Im Braukhaussiepen wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Täter scheiterten dort jedoch an einer zusätzlichen Sicherung, so dass sie nicht in das Gebäude gelangten. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 02373/9099-0. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 07:39

    POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

    Meinerzhagen (ots) - Durch das Einwerfen einer Fensterscheibe konnten Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus Zum Rothenstein eindringen. Das Haus wurde durchsucht. Zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

    mehr
