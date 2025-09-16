Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zum Spaß mit Softair-Waffen aufeinander gezielt - E-Bike gestohlen

Iserlohn (ots)

Mehrere Jugendliche haben am Montagabend gegen 19.45 Uhr vor einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring mit Pistolen aufeinander gezielt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizeibeamten traf vor dem Haupteingang drei Personen, auf welche die Beschreibung der Zeugen passte. Einer der Jugendlichen hob sofort die Hände hoch. In der einen Hand hielt er die Pistole. Er erklärte sofort, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handle. Die Polizeibeamten sprachen die drei Beteiligten zu Boden und legten ihnen Handfesseln an. Die Pistolen stellten sich als Softair-Waffen heraus. Für die Zeugen war das im ersten Augenblick nicht zu erkennen. Die Jugendlichen wurden zur Wache gebracht und dort später von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Die Polizei stellte Softair-Pistolen und -Munition sicher. Die beiden 17-Jährigen und ein 15-Jähriger bekamen Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Am Montagnachmittag wurde an der Wermingser Straße ein E-Bike gestohlen. Die Fahrerin hatte das Fahrrad gegen 16.15 Uhr vor einem Optiker-Geschäft abgestellt und das Speichenschloss verschlossen. Als sie eine Stunde später zurückkehrte, war das blau-metallic-farbene E-Bike der Marke Stellar verschwunden. Die Frau erstattete Anzeige. (cris)

