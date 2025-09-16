Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Wohnhaus
Meinerzhagen (ots)
Durch das Einwerfen einer Fensterscheibe konnten Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus Zum Rothenstein eindringen. Das Haus wurde durchsucht. Zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)
