POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Iserlohn (ots) - Mit wechselseitigen Strafanzeigen endete am Montagnachmittag die Begegnung zweier Pkw-Fahrer im Kreuzungsbereich Friesenstraße/Rahlenbeckallee. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer rief die Polizei und schilderte, dass er im Streit um die Vorfahrt geschlagen und getreten worden sei. Auch seine Beifahrerin gab an, von einem Schlag am Auge getroffen worden zu sein. Die Polizeibeamten suchten im Anschluss die ...

mehr