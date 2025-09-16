PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handfester Streit um die Vorfahrt

Iserlohn (ots)

Mit wechselseitigen Strafanzeigen endete am Montagnachmittag die Begegnung zweier Pkw-Fahrer im Kreuzungsbereich Friesenstraße/Rahlenbeckallee. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer rief die Polizei und schilderte, dass er im Streit um die Vorfahrt geschlagen und getreten worden sei. Auch seine Beifahrerin gab an, von einem Schlag am Auge getroffen worden zu sein. Die Polizeibeamten suchten im Anschluss die Anschrift des anderen Pkw-Fahrers auf. Der 40-Jährige erklärte, dass er geschnitten worden sei und sich deshalb beschwert habe. Darauf habe ihn der der andere Fahrer beschimpft und beleidigt und später versucht, ihn zu schlagen. Dagegen habe er sich lediglich gewehrt, jedoch nicht geschlagen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

