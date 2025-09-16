Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei
Werdohl (ots)
Messstelle Werdohl, Pungelscheider Weg
Zeit 15.09.2025, 11:06 bis 16:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1225 Verwarngeldbereich 80 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 49 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
