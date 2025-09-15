Iserlohn (ots) - Ein 23-jähriger Mann randalierte am Samstag kurz nach 2 Uhr an der Wermingser Straße. Als die Polizei eintraf, flüchtete er und warf eine Umhängetasche weg. Die Beamten holten ihn an der Wiemer ein. Er schrie er die Beamten an, und beschimpfte sie als "Hurensöhne" und "scheiß Hunde" und wollte sich nicht ausweisen. Gegen die Mitnahme weigerte ...

mehr