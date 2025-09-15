PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Menden (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im nördlichen Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Menden, Wilhelmstraße Zeit 15.09.2025, 08:00 Uhr bis 09:20 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Gemessene Fahrzeuge 205 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

  • 15.09.2025 – 12:29

    POL-MK: Einbrüche - Geldbörse gestohlen - Streit unter Autofahrern

    Hemer (ots) - Am Sonntagmorgen haben Unbekannte an der Hönnetalstraße den Geldspeicher eines Nahrungsmittelautomaten aufgebrochen und das Geld entnommen. Am Sonntag zwischen 13.30 und 14.05 Uhr wurde an der Bahnhofstraße eine Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Am Samstag kurz nach 4 Uhr hat ein Unbekannter an einem Haus Am Eibenbrink die Überwachungskamera eines ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:23

    POL-MK: Gitterboxen gestohlen

    Halver (ots) - Von einem Firmengelände auf der Löbke wurden am Samstagmorgen mehrere Gitterboxen gestohlen. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie um 6.35 Uhr ein weißer Sprinter vorfährt und zwei Männer aussteigen. Kurz darauf fehlten die großen Gitterboxen. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:21

    POL-MK: Vorsicht vor Fake-Profilen Prominenter! Sie wollen keine Liebe, sondern Geld!

    Neuenrade (ots) - Eine Neuenraderin hat angeblich Kontakt bekommen zu Axel Stosberg, Sänger der Band Santiago. Das glaubte sie zumindest. Verwandte haben dennoch Anzeige bei der Polizei erstattet wegen Betrugs. Ihre Mutter übermittelte mehrfach Codes von Geldwertkarten. Die Variante des Lovescams ist weit verbreitet. Egal ob Anthony Hopkins, Brad Pitt, Stjepan ...

    mehr
