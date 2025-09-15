Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Geldbörse gestohlen - Streit unter Autofahrern

Hemer (ots)

Am Sonntagmorgen haben Unbekannte an der Hönnetalstraße den Geldspeicher eines Nahrungsmittelautomaten aufgebrochen und das Geld entnommen.

Am Sonntag zwischen 13.30 und 14.05 Uhr wurde an der Bahnhofstraße eine Scheibe eines Pkw eingeschlagen.

Am Samstag kurz nach 4 Uhr hat ein Unbekannter an einem Haus Am Eibenbrink die Überwachungskamera eines Einfamilienhauses abgerissen. Zwischen Mittwochmittag und Freitagmorgen wurde Am Oelbusch versucht, in eine Gartenhütte einzubrechen. Der Täter hinterließ Hebelmarken.

Am Samstag zwischen 16.48 und 19.30 Uhr wurde einer 53-jährigen Frau in der Hemeraner Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Sie besuchte verschiedene Geschäfte und stellte am Abend fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche steckte. Sie geht von einem Diebstahl aus und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Am Samstag kurz nach 0 Uhr schlugen an der Kreuzung Im Ohl/Brückenstraße zwei Autofahrer aufeinander ein. Zeugen riefen die Polizei. Die beiden Männer (25 und 30 Jahre alt) beschuldigen sich gegenseitig, den anderen auf der Autobahn ausgebremst und in Hemer die Schlägerei begonnen zu haben. Beide Männer wurden verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte Videoaufnahmen und ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzungen. (cris)

