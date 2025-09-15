PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aggressiver Mann verletzt zwei Polizisten

Menden (ots)

Zeugen meldeten Samstagnachmittag einen Mann, der an der Hönnenwerth neben seinem Fahrrad im Grünstreifen lag. Er habe stark nach Alkohol gerochen und sei irgendwann Richtung Carl-Benz-Straße davongefahren. Dort kam er einer Polizeistreife entgegen und versuchte vor den Polizisten zu flüchten. Die konnten ihn nach kurzer Verfolgung an der Fröndenberger Straße stoppen. Da er weitere Fluchtversuche zu Fuß unternahm, brachten die Beamten ihn zu Boden und fesselten ihn. Hiergegen setzte er sich massiv zur Wehr, in dem er nach den Polizisten trat, schlug, spuckte und sie fortwährend beleidigte. Zwei Beamte verletzte er hierdurch leicht. Auch trat er gegen ein geparktes Auto und hinterließ dort Kratzer. Die Beamten nahmen den Mann zwecks Blutprobe mit zur Wache und zogen anschließend das Ordnungsamt hinzu. Der hochaggressive Mann (29) wurde schließlich zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. (dill)

Ein 25-jähriger mutmaßlicher Ladendieb hat am Freitagnachmittag seine Beute mit einem Messer verteidigt. Gegen 14.20 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den Mann, wie er mehrere Flaschen einsteckte. Als ihn der Mitarbeiter ansprach, stellte er die Flaschen zurück, griff jedoch ein Messer aus der Warenauslage und richtete es drohend auf den Mitarbeiter. Schließlich ließ er das Messer fallen, griff einen Schokoriegel und flüchtete auf einem Fahrrad. Wie sich später herausstellte, soll er bereits am Vortag Waren gestohlen haben. Eine Polizeistreife entdeckte den Gesuchten und nahm ihn vorläufig fest. Das Fahrrad wurde sichergestellt. (cris)

In der Nacht zum Montag wurde an der Straße Oberoesbern ein Warenautomat aufgebrochen und das Bargeld gestohlen. Der Schaden an dem Gerät wird auf eine vierstellige Höhe geschätzt. (cris)

  • 15.09.2025 – 12:17

    POL-MK: Nackter Mann am Bahnhof / Sachbeschädigung am Bahnhof Brügge

    Lüdenscheid (ots) - Ein Lüdenscheider sorgte Freitagnachmittag für Aufsehen. Er zog sich komplett aus, rannte über mehrere Straßen bis zum Bahnhofsvorplatz und zeigte sich so zahlreichen Passanten. Zudem schlug er gegen die Fensterscheiben einer Bäckerei, ohne jedoch Schaden anzurichten. Polizeibeamte fingen den 51-Jährigen ein und riefen das Ordnungsamt hinzu, ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:16

    POL-MK: Einbrecher in Bäckerei

    Kierspe (ots) - Unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht zu Sonntag die Tür einer Bäckereifiliale an der Schmiedestraße auf. Sie durchwühlten die Verkaufsräume, machten offenbar keine Beute, richteten aber Sachschaden an. Nach der Tat flüchteten sie unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:15

    POL-MK: Randale nach Feier

    Herscheid (ots) - Ein Herscheider randalierte Sonntag, gegen 1.30 Uhr, nach einer Feierlichkeit nahe des Sportplatzes in der Winzenbecke. Der stark alkoholisierte Mann bekam nach Zeugenangaben einen Wutanfall und verletzte insgesamt drei Personen leicht, in dem er u.a. um sich schlug. Die Opfer, die versucht hatten ihn zu beruhigen, erstatteten Strafanzeige wegen Körperverletzung. Der mutmaßliche Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei. (dill) Rückfragen von ...

    mehr
