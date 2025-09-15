Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Randale nach Feier
Herscheid (ots)
Ein Herscheider randalierte Sonntag, gegen 1.30 Uhr, nach einer Feierlichkeit nahe des Sportplatzes in der Winzenbecke. Der stark alkoholisierte Mann bekam nach Zeugenangaben einen Wutanfall und verletzte insgesamt drei Personen leicht, in dem er u.a. um sich schlug. Die Opfer, die versucht hatten ihn zu beruhigen, erstatteten Strafanzeige wegen Körperverletzung. Der mutmaßliche Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell