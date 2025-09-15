PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto mit Graffiti beschmiert

Werdohl (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht zu vergangenen Freitag an der Ütterlingser Straße einen Peugeot mit Graffiti. Es entstand Sachschaden. Wer hat zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, die Tat oder verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 06:42

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

    Plettenberg (ots) - Messstelle Plettenberg,Bremcker Linde L 561 Zeit 14.09.2025, 9:37 bis 14:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1000 Verwarngeldbereich 117 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 25 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 89 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 16:45

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

    Lüdenscheid (ots) - Messstelle Lüdenscheid, Winkhauser Straße Zeit 12.09.2025, 17:25 bis 18:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 416 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 55 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 14:24

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

    Plettenberg (ots) - Messstelle Plettenberg Ohle, Lennestraße B236 Zeit 12.09.2025, 7:30 bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 977 Verwarngeldbereich 43 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 15 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 62 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren