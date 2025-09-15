Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Auto mit Graffiti beschmiert
Werdohl (ots)
Unbekannte Täter besprühten in der Nacht zu vergangenen Freitag an der Ütterlingser Straße einen Peugeot mit Graffiti. Es entstand Sachschaden. Wer hat zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, die Tat oder verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill)
