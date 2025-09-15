Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto mit Graffiti beschmiert

Werdohl (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht zu vergangenen Freitag an der Ütterlingser Straße einen Peugeot mit Graffiti. Es entstand Sachschaden. Wer hat zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, die Tat oder verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell