Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei
Plettenberg (ots)
Messstelle Plettenberg Ohle, Lennestraße B236 Zeit 12.09.2025, 7:30 bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 977 Verwarngeldbereich 43 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 15 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 62 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
