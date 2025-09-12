Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Menden (ots)
1. Messstelle Ort Bieberkamp Zeit 12.09.2025, 07:30 Uhr bis 08:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 117 Verwarngeldbereich 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 88 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft
2. Messstelle Ort Schwitter Weg Zeit 12.09.2025, 09:00 Uhr bis 11:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 290 Verwarngeldbereich 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Höchster Messwert 55 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft (lubo)
