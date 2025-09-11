PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Iserlohn (ots)

1. Messstelle
Ort				Drüpplingsen, Eichelberger Straße
Zeit				11.09.2025, 07:00 Uhr bis 08:15 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		10
Verwarngeldbereich 		0
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert		30 km/h 30 bei km/h
				innerhalb geschlossener Ortschaft
2. Messstelle
Ort				Schapker Weg
Zeit				11.09.2025, 08:55 Uhr bis 11:05 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		601
Verwarngeldbereich 		23
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	4
Höchster Messwert		76 km/h 50 bei km/h
				innerhalb geschlossener Ortschaft
3. Messstelle
Ort				Obere Mühle
Zeit				11.09.2025, 11:35 Uhr bis 12:50 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		183
Verwarngeldbereich 		6
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert		42 km/h 30 bei km/h
				innerhalb geschlossener Ortschaft
(lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

