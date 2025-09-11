Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Iserlohn (ots)

1. Messstelle Ort Drüpplingsen, Eichelberger Straße Zeit 11.09.2025, 07:00 Uhr bis 08:15 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 10 Verwarngeldbereich 0 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 30 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft

2. Messstelle Ort Schapker Weg Zeit 11.09.2025, 08:55 Uhr bis 11:05 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 601 Verwarngeldbereich 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Höchster Messwert 76 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft

3. Messstelle Ort Obere Mühle Zeit 11.09.2025, 11:35 Uhr bis 12:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 183 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 42 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell