Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: 114 statt 70 km/h: Fahrverbot
Kierspe (ots)
Messstelle Kierspe-Hölterhaus L 528
Zeit 11.09.2025, 7:50 bis 12:10 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 855 Verwarngeldbereich 33 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 23 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 114 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
