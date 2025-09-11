POL-MK: 114 statt 70 km/h: Fahrverbot

Kierspe (ots) - Messstelle Kierspe Schnörrenbach, L528 Zeit 11.09.2025, 7.57 bis 11 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 340 Verwarngeldbereich 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 62 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

mehr