Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erfolgreiche Verkehrskontrollen an der Umleitungsstrecke nach A45-Sperrung

Lüdenscheid (ots)

Bei einem Kontrolleinsatz der Polizeiwache Lüdenscheid am 10.09.2025 von 09:00 bis 17:00 Uhr an der Umleitungsstrecke infolge der A45-Sperrung in Lüdenscheid wurden insgesamt 86 Verkehrsverstöße festgestellt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Hier die Ergebnisse im Überblick: - 1x Anzeige gemäß Pflichtversicherungsgesetz - 2x Fahren unter Drogeneinwirkung - 30x Geschwindigkeitsverstöße - 43x Verstoß gegen Durchfahrtsverbot "Anlieger frei" - 1x Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz - 1x Verstoß mangelhafte Technik der Anhängerbremse - 1x Verstoß mangelhafte Ladungssicherung/Transport von Gefahrgut - 2x Handynutzung am Steuer - 3x Vorfahrt missachtet - 1x Verstoß - Blitzerwarn-App benutzt Zusätzlich lag ein Haftbefehl gegen einen Fahrzeugführer vor; dieser wurde vor Ort durch eine Geldzahlung beglichen. In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsdienst Süd wurde ein Fahrzeug mit Anhänger aufgrund einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs stillgelegt. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer um verantwortungsbewussten und regelkonformen Verkehr, insbesondere auf Umleitungsstrecken während Bau- oder Sperrzeiten. Verkehrslenkung und Kontrollen werden fortgeführt, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Bilder der Kontrolle sind im Anhang. (lubo)

