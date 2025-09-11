PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Diebstählen gesucht

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben sich gestern zwei Mal Zutritt zu Wohnungen an der Schlesischen Straße verschafft. Um 21 Uhr hörte eine Anwohnerin Geräusche on der Wohnung, ihr Fenster stand komplett offen. Wie sich herausstellte, hat jemand ihr Handy aus dem Zimmer gestohlen, nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ebenso wenige Hausnummern weiter: hier wurde am Mittwoch zwischen 0-8 Uhr eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet, zum Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Außerdem fehlt an der Schlesischen Straße ein Mountainbike, es war von Dienstag auf Mittwoch mit einem Fahrradschloss dort abgestellt worden. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

An der Weststraße wurde ein E-Mountainbike der Marke Cube gestohlen. Es wurde von Mittwoch auf Donnerstag entwendet, der Besitzer hatte es mit einem Faltschloss an einer Laterne gesichert. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizei in Iserlohn zu richten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 07:36

    POL-MK: Einbruch in Jugendbildungsstätte

    Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Mittwoch, zwischen 21 und 6 Uhr, an der Sedanstraße über ein Fenster in eine Jugendbildungstätte des Märkischen Kreises ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und durchwühlten mehrere Büroräume. Ob sie Beute machten, ist bisher nicht bekannt. Es entstand Sachschaden. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:49

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - 1. Messstelle Ort Lüdenscheid, Brockhauer Weg Zeit 10.09.2025, 07:15 Uhr bis 08:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 203 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 43 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK 2. Messstelle Ort ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:20

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Hemer / Iserlohn (ots) - 1. Messstelle Ort Hemer, Pestalozzistraße Zeit 10.09.2025, 07:00 Uhr bis 08:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 100 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 40 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft 2. Messstelle Ort Iserlohn, Leckingser Straße Zeit 10.09.2025, 08:55 Uhr bis 10:40 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren