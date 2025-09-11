Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Diebstählen gesucht

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben sich gestern zwei Mal Zutritt zu Wohnungen an der Schlesischen Straße verschafft. Um 21 Uhr hörte eine Anwohnerin Geräusche on der Wohnung, ihr Fenster stand komplett offen. Wie sich herausstellte, hat jemand ihr Handy aus dem Zimmer gestohlen, nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ebenso wenige Hausnummern weiter: hier wurde am Mittwoch zwischen 0-8 Uhr eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet, zum Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Außerdem fehlt an der Schlesischen Straße ein Mountainbike, es war von Dienstag auf Mittwoch mit einem Fahrradschloss dort abgestellt worden. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

An der Weststraße wurde ein E-Mountainbike der Marke Cube gestohlen. Es wurde von Mittwoch auf Donnerstag entwendet, der Besitzer hatte es mit einem Faltschloss an einer Laterne gesichert. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizei in Iserlohn zu richten. (lubo)

