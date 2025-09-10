PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Brockhauer Weg Zeit 10.09.2025, 07:15 Uhr bis 08:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 203 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 43 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Worthstraße Zeit 10.09.2025, 09:00 Uhr bis 09:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 4 Verwarngeldbereich 1 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 40 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK

3. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Honseler Bruch Zeit 10.09.2025, 09:35 Uhr bis 11:10 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 217 Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK

4. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Lösenbacher Landstraße Zeit 10.09.2025, 11:35 Uhr bis 12:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 292 Verwarngeldbereich 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 7 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 75 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:20

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Hemer / Iserlohn (ots) - 1. Messstelle Ort Hemer, Pestalozzistraße Zeit 10.09.2025, 07:00 Uhr bis 08:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 100 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 40 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft 2. Messstelle Ort Iserlohn, Leckingser Straße Zeit 10.09.2025, 08:55 Uhr bis 10:40 Uhr ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:11

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - Ort Lüdenscheid-Wettringhof L 604 Zeit 10.09.2025, 07:35 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1190 Verwarngeldbereich 86 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 19 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 60 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo) Rückfragen von ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 08:45

    POL-MK: Senior im Netz betrogen

    Halver (ots) - Ein 73 Jahre alter Senior aus Halver wurde am Montag Opfer eines Internetbetruges. Er suchte nach einer Internetseite und bekam im Browser plötzlich eine Warnmeldung angezeigt, er müsse Microsoft anrufen. Scheinbar hätte sein Computer ein Problem, der Senior rief die Nummer an. Hier verschaffte er dem "Techniker" einen Fernzugriff auf den PC, der auf vermeintliche Bezahlvorgänge und verdächtige Abbuchungen des Seniors aufmerksam wurde. Er wolle diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren