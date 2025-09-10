Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle
Ort Lüdenscheid, Brockhauer Weg Zeit 10.09.2025, 07:15 Uhr bis 08:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 203 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 43 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Lüdenscheid, Worthstraße Zeit 10.09.2025, 09:00 Uhr bis 09:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 4 Verwarngeldbereich 1 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 40 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK
3. Messstelle
Ort Lüdenscheid, Honseler Bruch Zeit 10.09.2025, 09:35 Uhr bis 11:10 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 217 Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK
4. Messstelle
Ort Lüdenscheid, Lösenbacher Landstraße Zeit 10.09.2025, 11:35 Uhr bis 12:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 292 Verwarngeldbereich 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 7 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 75 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK (lubo)
