Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Illegale Abfallablagerung auf Kirchengelände in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am Donnerstagvormittag (28.08.2025, 10:39 Uhr) meldete ein Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde, dass auf dem Gelände am Schlossplatz mehrere Eimer mit unbekanntem Inhalt abgestellt worden seien.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeikräfte insgesamt acht ältere, geschlossene Eimer mit Bitumen fest. Aus den Behältern trat kein Inhalt aus. Hinweise auf den Verursacher ergaben sich zunächst nicht. Die Polizei Varel bittet Zeugen, die weitere Hinweise zum Transporter, zu möglichen Kennzeichen oder sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Schlossplatzes geben können, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 zu melden.

Hinweis: Das unerlaubte Ablagern von Abfällen stellt nicht nur eine Straftat dar, sondern kann auch zu erheblichen Umwelt- und Gesundheitsschäden führen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Auffälligkeiten sofort der Polizei oder den zuständigen Behörden zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

