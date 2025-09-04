Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Illegale Abfallablagerung auf Kirchengelände in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am Donnerstagvormittag (28.08.2025, 10:39 Uhr) meldete ein Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde, dass auf dem Gelände am Schlossplatz mehrere Eimer mit unbekanntem Inhalt abgestellt worden seien.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeikräfte insgesamt acht ältere, geschlossene Eimer mit Bitumen fest. Aus den Behältern trat kein Inhalt aus. Hinweise auf den Verursacher ergaben sich zunächst nicht. Die Polizei Varel bittet Zeugen, die weitere Hinweise zum Transporter, zu möglichen Kennzeichen oder sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Schlossplatzes geben können, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 zu melden.

Hinweis: Das unerlaubte Ablagern von Abfällen stellt nicht nur eine Straftat dar, sondern kann auch zu erheblichen Umwelt- und Gesundheitsschäden führen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Auffälligkeiten sofort der Polizei oder den zuständigen Behörden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell