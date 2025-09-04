Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Bauzaunelement in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Zwischen Freitagabend (29.08.2025, 18:00 Uhr) und Sonntagmorgen (31.08.2025, 10:00 Uhr) wurde im Bereich der Einmündung Neuengrodener Weg / Lönsweg ein Bauzaunelement entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das etwa 3,50 x 2,00 Meter große Element, das dort aufgestellt und angekettet war, von bislang unbekannten Tätern abtransportiert.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Diebstahl oder den Abtransport des auffällig großen Diebesguts beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell