Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vor Frau und Kind masturbiert - Bundespolizei erwirkt Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Am Montagabend (23. Juni) setzte sich ein Mann im RE 3 (Hamm Hbf - Düsseldorf Hbf) gegenüber einer Frau mit ihrer minderjährigen Begleitperson. Er stellte Blickkontakt her und fasste sich in die Hose. Bundespolizisten verhafteten ihn anschließend im Dortmunder Hauptbahnhof.

Gegen 17:00 Uhr setzte sich der pakistanische Staatsangehörige zu der 33-Jährigen und der 11-jährigen. Nach kurzer Zeit steckte er seine Hand in die Hose und fing an, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Die Frau forderte den 29-Jährigen auf, unverzüglich damit aufzuhören. Als er nicht darauf reagierte, machte sie lautstark auf sich aufmerksam und ein Zugbegleiter trennte die Beteiligten und alarmierte die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund.

Der eingesetzten Streife schilderte die 33-Jährige den Sachverhalt und gab an, den Vorfall zusammen mit dem Mädchen mit professioneller Hilfe aufzuarbeiten.

Den Beschuldigten nahmen die Beamten mit auf die Bundespolizeiwache. Dort stellten sie die Identität des Wohnungslosen fest und ermittelten, dass er vor gerade einmal drei Tagen aus der Haft entlassen wurde und wegen ähnlicher Delikte in der Vergangenheit in Erscheinung getreten ist.

In Absprache mit der Kriminalwache Dortmund, sowie dem zuständigen Staatsanwalt wurde entschieden, dass der Pakistaner verhaftet und zunächst in Untersuchungshaft kommt.

Die Einsatzkräfte belehrten den Polizeibekannten und brachten ihn anschließend in das zentrale Polizeigewahrsam Dortmund. Gegen den 29-Jährigen leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen der Vornahme einer sexuellen Handlung vor einem Kind sowie Erregung öffentlichen Ärgernisses ein.

