LKA-NI: Recruiting und fachlicher Austausch: LKA Niedersachsen startet offiziellen LinkedIn-Account

Hannover (ots) - Koordiniert durch das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen ist die Polizei in Niedersachsen seit November in einem internationalen Verbundeinsatz zur Bekämpfung des Enkeltricks im Einsatz gewesen, der am Freitagabend (06.12.2024) endete. Europaweit wurden 15 Personen festgenommen, zehn davon unter Mitwirkung niedersächsischer Kräfte. Aufgrund der gebündelten polizeilichen Maßnahmen konnte allein in ...

mehr