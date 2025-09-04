Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Böschungsbrand in Schortens - Polizei bittet um Hinweise

Schortens (ots)

Am Mittwochmorgen (03.09.2025) kam es gegen 07:22 Uhr im Bereich des Sillandwegs unterhalb einer Autobahnbrücke zu einem Böschungsbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Feuer augenscheinlich durch die Verwendung von Pyrotechnik mutwillig entfacht. Durch den Brand wurde zudem ein dort abgestellter landwirtschaftlicher Anhänger leicht beschädigt.

Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Jever bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Sillandwegs gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04461/7449-0 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell