Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall in der Straße der Genossenschaften

Nordhausen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag auf der Kreuzung Straße der Genossenschaften und Am Salzagraben in Nordhausen. Ein Nordhäuser beabsichtigte mit seinem Pkw aus der Straße der Genossenschaften nach links in die Straße Am Salzagraben abzubiegen. Er übersah dabei eine mit ihrem Auto entgegenkommende Nordhäuserin. Es kam zur Kollision, in deren Folge das Fahrzeug der Nordhäsuerin einen Zaun durchbrach. Beide Unfallbeteiligte befanden sich allein in ihren Autos und wurden leicht verletzt. Lediglich die Nordhäuserin wurde in das Südharzklinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es kam durch die Umleitungen im Stadtgebiet zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Und es gab wieder den einen Verkehrsteilnehmer, der seinen Unmut über die mit dem Unfall einhergehende Verkehrsbeeinträchtigung an den Einsatzkräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei verbal auszulassen versuchte.

