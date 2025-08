Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe in Wohnung

Wüstheuterode (ots)

In der Zeit von Sonntag bis Freitag betraten Unbekannte eine Wohnung im Lindenweg und entwendeten Bargeld im fünfstelliger Höhe. Wie die Täter in die Wohnung und an das Beutegut gelangten ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizeiinspektion Eichsfeld. Vor Ort wurden Spuren gesucht und gesichert, die Aufschluss über die Täterschaft liefern sollen. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Personen wahrgenommen haben, die an dem Einbruch beteiligt gewesen sein könnten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0198655

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell