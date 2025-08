LPI-NDH: Baucontainer aufgebrochen

Heldrungen (ots) - Fast Geschädigte eines Diebstahls wurden Touristen, die in der Bahnhofstraße nächtigten. Unbekannte betraten gegen 01.30 Uhr einen Hinterhof, in dem Pedelecs abgestellt waren. Einige Zeit bereiteten die Täter den Diebstahl trotz Sicherung der Fahrräder vor. Vor dem Hof wurden die Diebe durch Zeugen beobachtet, was sie mitbekommen hatten und daraufhin die Flucht ohne Beutegut ergriffen. Die Unbekannten entfernten sich mit einem Skoda in unbekannte ...

