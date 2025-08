Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreister Handy-Diebstahl in Geschäft

Bad Langensalza (ots)

Auf ein hochwertiges Smartphone hatten es Unbekannte am Donnerstag in einem Telefon-Geschäft in der Rathausstraße abgesehen. Zwischen 10 Uhr und 12.15 Uhr begaben sich der oder die Täter in das Geschäft und entwendeten ein Smartphone im Wert von mehr als 1000 Euro, welches sich auf einem Ausstellungstisch befand. Der oder die Täter ergriffen unerkannt die Flucht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0197865

