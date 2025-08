Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkautomat von Dieben angegriffen

Bad Frankenhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 18.15 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr, hatten es unbekannte Diebe auf den Inhalt eines Parkscheinautomaten in der Panoramastraße abgesehen. Der oder die Täter versuchten, den Automaten gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. An dem Automaten entstand Sachschaden. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0198585

