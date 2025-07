POL-MS: LKW-Unfall auf der A43 - Richtungsfahrbahn Wuppertal einspurig befahrbar

Greven/Münster (ots) - Die Polizei aus Greven bittet um Mithilfe bei der Suche einer vermissten 70-Jährigen: Die 70-jährige Frau verließ am Sonntag (13.07.) gegen 07.00 Uhr ihre Wohnanschrift in Greven, um nach Dortmund zu ihrem Sohn zu fahren. Seit der Zeit wurde sie nicht mehr gesehen und es gab keinen Kontakt mehr zu ihr. Sie leidet unter einer beginnenden Demenz, daher könnte sie sich in einer hilflosen Lage ...

