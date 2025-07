Polizei Münster

POL-MS: Mehr Verkehrssicherheit für Kinder - ANTENNE MÜNSTER und Polizei Münster verteilen kostenlose Schilder

"Achtung! Kids unterwegs". So ein Schild an der eigenen Straße, auf dem Weg zur Schule oder zum Verein? Das sollte doch die Autofahrerinnen und Autofahrer in unserer Stadt dazu bringen, auf die Bremse zu treten und vorsichtig vorbeizufahren.

Der lokale Stadtsender ANTENNE MÜNSTER hat die neuen Schilder in Zusammenarbeit mit der Polizei anfertigen lassen. Das Ziel: Autofahrer aufmerksam machen. Denn Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, erklärt Luisa Baier, Sprecherin der Polizei in Münster im Interview mit dem Sender: "Kinder können erst mit vier Jahren wahrnehmen, ob ein Auto sich bewegt oder steht. Bis sie sechs sind, ist die Reaktionszeit eingeschränkt, wenn etwa ein Ball auf die Straße rollt. Und erst mit acht Jahren können Kinder Geräusche richtig orten und erkennen, aus welcher Richtung ein Auto kommt."

Die "Achtung! Kids unterwegs"-Schilder, auf dem Foto werden sie von den ANTENNE MÜNSTER-Morgenmoderatoren Malena Stöhler und Tino Tiede sowie Polizeisprecherin Luisa Baier präsentiert, sind knallrot und blau und fallen dadurch besonders auf.

Das Beste: ANTENNE MÜNSTER und die Polizei stellen die Schilder kostenlos zur Verfügung. Sie liegen zur Abholung bereit, direkt in den Studios von ANTENNE MÜNSTER (Nevinghoff 14/16 im Zentrum Nord, Mo.-Fr. 10-18 Uhr) oder in einer der fünf Polizeiwachen der Stadt Münster: Am Friesenring, in der Innenstadt (Alter Steinweg / Julius-Voos-Gasse), in der Moltkestraße, in der Autobahnpolizeiwache an der Hammer Straße oder auch an der Patronatsstraße in Hiltrup. Alle Wachen sind durchgehend geöffnet.

Gut zu wissen: Die Schilder dürfen nur auf privaten Grundstücken angebracht werden - zum Beispiel im Vorgarten, an einem Zaun oder an der Hauswand. Im öffentlichen Raum - also etwa an Verkehrszeichen, Laternen oder Straßenschildern - dürfen sie nicht befestigt werden. Sollte etwa eine Kita oder Schule das planen, ist eine vorherige Abstimmung mit dem Ordnungsamt erforderlich. Die Schilder können ab sofort an den genannten Orten abgeholt werden.

