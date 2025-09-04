PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - eine Person leicht verletzt

Bockhorn (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025) kam es gegen 12:50 Uhr in der Weißenmoorstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 22-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden 45-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem zusätzlich ein im Seitenraum geparkter Pkw touchiert wurde.

Der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden; zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

