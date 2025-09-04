Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - eine Person leicht verletzt
Bockhorn (ots)
Am Mittwoch (03.09.2025) kam es gegen 12:50 Uhr in der Weißenmoorstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.
Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 22-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden 45-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem zusätzlich ein im Seitenraum geparkter Pkw touchiert wurde.
Der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden; zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit.
Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
