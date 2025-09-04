Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Turnhalle in Bockhorn - Polizei bittet um Hinweise

Bockhorn (ots)

Am Mittwochabend (03.09.2025) kam es zwischen 20:20 Uhr und 20:26 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Gartenstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in die derzeit im Umbau befindliche Turnhalle ein, indem sie eine Glasscheibe durchbrachen. Im Inneren nutzten sie einen Radlader, um eine gesicherte Doppelflügeltür aufzudrücken. Darüber hinaus wurde diverses Inventar in der Halle beschädigt.

Die Polizei Varel bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gartenstraße bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell