PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Neue Kollegin auf Wangerooge: Frau Susan Preuß

POL-WHV: Neue Kollegin auf Wangerooge: Frau Susan Preuß
  • Bild-Infos
  • Download

Wangerooge (ots)

Seit dem 01. September 2025 hat Frau Susan Preuß ihren Dienst auf der Insel Wangerooge angetreten.

Frau Preuß ist 49 Jahre alt und seit drei Jahren im KED, AF 1, beim Polizeikommissariat Stadthagen eingesetzt. Zuvor war sie ein Jahr auf einer Polizeistation sowie davor im Einsatz- und Streifendienst tätig. Sie bringt somit vielfältige und fundierte Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen der Polizeiarbeit mit.

Ihre Hospitation auf Wangerooge fand im Februar bis März 2025 statt. Damit hatte Frau Preuß frühzeitig die Gelegenheit erhalten, sich mit den örtlichen Gegebenheiten, den Kolleginnen und Kollegen sowie den spezifischen Arbeitsabläufen vertraut zu machen.

Privat reist Frau Preuß gemeinsam mit ihren beiden Hunden Pepper und Loki auf die Insel. In ihrer Freizeit ist sie sportlich aktiv, insbesondere im Bereich Laufen.

Die Versetzung von Frau Preuß steht jedoch nicht im Zusammenhang mit der später freiwerdenden Stelle von Herrn Polizeihauptkommissar Holger Lackner, der erst zum Ablauf Mai 2026 in den Ruhestand verabschiedet wird. Für diese Stelle wird aktuell eine Nachfolge gesucht.

Wir heißen Frau Susan Preuß herzlich willkommen und wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 09:26

    POL-WHV: Wohnungseinbruch in Varel - Polizei bittet um Hinweise

    Varel (ots) - Am Mittwoch (03.09.2025) kam es zwischen 07:30 Uhr und 16:35 Uhr in der Lange Straße in Varel zu einem Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zur Wohnung. Aus den Räumlichkeiten wurden unter anderem ein Fernseher, ein Mikrowellengerät sowie ein Mobiltelefon entwendet. Die Polizei Varel bittet Zeugen, die im ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:54

    POL-WHV: Jugendschutz: Testkäufe in Bockhorn und Kontrollen auf dem Bockhorner Markt

    Bockhorn (ots) - Am Dienstag führte die Polizei in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bockhorn und dem Jugendamt des Landkreises Friesland erneut Testkäufe von Alkohol durch. Dabei erhielt ein 17-jähriger Testkäufer an zwei von sieben überprüften Verkaufsstellen Alkohol, der ihm nicht hätte verkauft werden dürfen. Im vergangenen Jahr war bei vergleichbaren ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 08:46

    POL-WHV: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Schortens verletzt

    Schortens (ots) - Am 02.09.2025 kam es gegen 15:25 Uhr in der Orbisstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen querte ein Pedelec-Fahrer bei angezeigtem Grünlicht die Fahrbahn. Ein Autofahrer bog zeitgleich mit seinem Pkw nach rechts ab und übersah den bevorrechtigten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren