Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Neue Kollegin auf Wangerooge: Frau Susan Preuß

Bild-Infos

Download

Wangerooge (ots)

Seit dem 01. September 2025 hat Frau Susan Preuß ihren Dienst auf der Insel Wangerooge angetreten.

Frau Preuß ist 49 Jahre alt und seit drei Jahren im KED, AF 1, beim Polizeikommissariat Stadthagen eingesetzt. Zuvor war sie ein Jahr auf einer Polizeistation sowie davor im Einsatz- und Streifendienst tätig. Sie bringt somit vielfältige und fundierte Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen der Polizeiarbeit mit.

Ihre Hospitation auf Wangerooge fand im Februar bis März 2025 statt. Damit hatte Frau Preuß frühzeitig die Gelegenheit erhalten, sich mit den örtlichen Gegebenheiten, den Kolleginnen und Kollegen sowie den spezifischen Arbeitsabläufen vertraut zu machen.

Privat reist Frau Preuß gemeinsam mit ihren beiden Hunden Pepper und Loki auf die Insel. In ihrer Freizeit ist sie sportlich aktiv, insbesondere im Bereich Laufen.

Die Versetzung von Frau Preuß steht jedoch nicht im Zusammenhang mit der später freiwerdenden Stelle von Herrn Polizeihauptkommissar Holger Lackner, der erst zum Ablauf Mai 2026 in den Ruhestand verabschiedet wird. Für diese Stelle wird aktuell eine Nachfolge gesucht.

Wir heißen Frau Susan Preuß herzlich willkommen und wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell