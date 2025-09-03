Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Schortens verletzt

Schortens (ots)

Am 02.09.2025 kam es gegen 15:25 Uhr in der Orbisstraße zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen querte ein Pedelec-Fahrer bei angezeigtem Grünlicht die Fahrbahn. Ein Autofahrer bog zeitgleich mit seinem Pkw nach rechts ab und übersah den bevorrechtigten Radfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Pedelec-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

