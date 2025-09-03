Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hund greift Passanten am Bismarckplatz an - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.09.2025 kam es gegen 17:52 Uhr am Bismarckplatz zu einem Vorfall mit einem Hund, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen hetzte ein Mann seinen Hund durch das Kommando "Fass" auf einen Passanten. Das Opfer versuchte zu fliehen, wurde jedoch von dem Tier eingeholt. Der Hund versuchte mehrfach zu beißen und verletzte den Passanten leicht am Unterarm. Erst durch den Einsatz von Tierabwehrspray konnte der Angriff abgewehrt werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

