Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundebiss in Wilhelmshaven - Person verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.09.2025 kam es gegen 14:02 Uhr in der Zedeliusstraße zu einem Vorfall mit zwei Hunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen griff der unangeleinte Hund eines Spaziergängers den angeleinten Hund eines weiteren Hundehalters an. Im Rahmen des Geschehens wurde der Hundehalter des unangeleinten Tieres von dem angeleinten Hund in den linken Arm sowie in das linke Bein gebissen. Er erlitt dabei größere Wunden, darunter eine Fleischwunde, und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell