Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kind entwendet unverschlossenes Fahrrad - Vorfall in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am 02.09.2025 kam es zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr in der Hilgenholter Straße an einer Bushaltestelle zu einem Vorfall im Zusammenhang mit einem Fahrrad.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein 13-jähriger Junge ein unverschlossen abgestelltes Fahrrad und fuhr davon. Der Eigentümer bemerkte den Vorfall kurze Zeit später, stellte den Jungen fahrend fest und forderte ihn zum Anhalten auf. Dieser Aufforderung kam der Jugendliche nach.

Das Fahrrad wurde dem Geschädigten wieder ausgehändigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell