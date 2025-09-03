PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kind entwendet unverschlossenes Fahrrad - Vorfall in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am 02.09.2025 kam es zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr in der Hilgenholter Straße an einer Bushaltestelle zu einem Vorfall im Zusammenhang mit einem Fahrrad.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein 13-jähriger Junge ein unverschlossen abgestelltes Fahrrad und fuhr davon. Der Eigentümer bemerkte den Vorfall kurze Zeit später, stellte den Jungen fahrend fest und forderte ihn zum Anhalten auf. Dieser Aufforderung kam der Jugendliche nach.

Das Fahrrad wurde dem Geschädigten wieder ausgehändigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 08:17

    POL-WHV: Hund greift Passanten am Bismarckplatz an - Ermittlungsverfahren eingeleitet

    Wilhelmshaven (ots) - Am 02.09.2025 kam es gegen 17:52 Uhr am Bismarckplatz zu einem Vorfall mit einem Hund, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hetzte ein Mann seinen Hund durch das Kommando "Fass" auf einen Passanten. Das Opfer versuchte zu fliehen, wurde jedoch von dem Tier eingeholt. Der Hund versuchte mehrfach zu beißen und verletzte ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 08:15

    POL-WHV: Hundebiss in Wilhelmshaven - Person verletzt

    Wilhelmshaven (ots) - Am 02.09.2025 kam es gegen 14:02 Uhr in der Zedeliusstraße zu einem Vorfall mit zwei Hunden. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der unangeleinte Hund eines Spaziergängers den angeleinten Hund eines weiteren Hundehalters an. Im Rahmen des Geschehens wurde der Hundehalter des unangeleinten Tieres von dem angeleinten Hund in den linken Arm sowie in das linke Bein gebissen. Er erlitt dabei größere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren