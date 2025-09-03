Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern in Wilhelmshaven - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.09.2025 kam es zwischen 17:08 Uhr und 17:10 Uhr in der Ebkeriege zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zunächst ein Autofahrer im Rahmen eines Streitgesprächs daran gehindert weiterzufahren, indem sich ein E-Scooter-Fahrer vor dessen Fahrzeug stellte. Dabei wurde der Pkw-Fahrer durch zwei Personen mehrfach beleidigt.

Kurz darauf soll der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug gezielt auf den E-Scooter-Fahrer zugesteuert haben, der die Ebkeriege in Richtung Westen befuhr. Dem Betroffenen gelang es rechtzeitig abzuspringen, sodass er unverletzt blieb. Anschließend soll der Pkw-Fahrer aus dem offenen Seitenfenster heraus zwei Personen bedroht haben.

Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell