Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern in Wilhelmshaven - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.09.2025 kam es zwischen 17:08 Uhr und 17:10 Uhr in der Ebkeriege zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zunächst ein Autofahrer im Rahmen eines Streitgesprächs daran gehindert weiterzufahren, indem sich ein E-Scooter-Fahrer vor dessen Fahrzeug stellte. Dabei wurde der Pkw-Fahrer durch zwei Personen mehrfach beleidigt.

Kurz darauf soll der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug gezielt auf den E-Scooter-Fahrer zugesteuert haben, der die Ebkeriege in Richtung Westen befuhr. Dem Betroffenen gelang es rechtzeitig abzuspringen, sodass er unverletzt blieb. Anschließend soll der Pkw-Fahrer aus dem offenen Seitenfenster heraus zwei Personen bedroht haben.

Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

