Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unbekannte Flüssigkeit in Eiscafé - Ermittlungen aufgenommen. Korrektur der Örtlichkeit in der Überschrift

Warendorf (ots)

Das Café in das Feuerwehr und Polizei am Donnerstag (03.07.2025) gerufen worden sind, befindet sich wie im Text beschrieben an der Hauptstraße in Beckum-Neubeckum und nicht wie in der Überschrift angegeben in Oelde. Wir bitten dieses Büroversehen zu entschuldigen.

