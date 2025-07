Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Hinweise nach mehreren Raubdelikten erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einer Gruppe von drei bis vier jungen Männern geben, die am Mittwochabend (02.07.2025) zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr in der Oststraße und am Südwall in Beckum drei Raubdelikte begangen hat?

In den drei Fällen forderten die Unbekannten jeweils einen Mann auf, seine Wertsachen herauszugeben. In allen drei Fällen wurden die Bedrohten durch die Täter, teils schwer, verletzt, bevor diese flüchteten.

Die jungen Männer werden wie folgt beschrieben:

Circa 18 Jahre alt, 1.70 Meter bis 1.80 Meter groß, dunkel gekleidet, Kapuzenpullover, südländische Phänotypen, dunkle Haare, in einem Fall hatte einer der Männer blonde Haare.

Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, die Situationen beobachtet haben oder selbst Opfer geworden sind und sich bisher nicht an die Polizei gewandt haben, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell