Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Nach Bedrohung Gewahrsam

Warendorf (ots)

"Ein Mann hat mich mit einem Messer bedroht" - Mit diesen Worten hat sich am Mittwoch ein 30-jähriger Telgter (02.07.2025, 17.00 Uhr) an Polizisten in der Polizeiwache in Warendorf gewendet, der Unbekannte sei noch am Bahnhof.

Die Beamten stellten den beschriebenen Mann wenige Minuten später an einem Geschäftsdurchgang am August-Wessing-Damm. Hier durchsuchten die Beamten den gestellten 30-jährigen Warendorfer - ein Messer hatte er nicht bei sich. Auch in der näheren Umgebung konnten die Polizisten kein Messer feststellen.

Während der Durchsuchung war der Warendorfer sehr aggressiv und unkooperativ und drohte weiter in Richtung des Telgters. Zur Verhinderung von Straftaten wurde der 30-Jährige ins Gewahrsam gebracht, ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell