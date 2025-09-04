PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungseinbruch in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025) kam es zwischen 07:30 Uhr und 16:35 Uhr in der Lange Straße in Varel zu einem Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zur Wohnung. Aus den Räumlichkeiten wurden unter anderem ein Fernseher, ein Mikrowellengerät sowie ein Mobiltelefon entwendet.

Die Polizei Varel bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lange Straße bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 11:54

    POL-WHV: Jugendschutz: Testkäufe in Bockhorn und Kontrollen auf dem Bockhorner Markt

    Bockhorn (ots) - Am Dienstag führte die Polizei in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bockhorn und dem Jugendamt des Landkreises Friesland erneut Testkäufe von Alkohol durch. Dabei erhielt ein 17-jähriger Testkäufer an zwei von sieben überprüften Verkaufsstellen Alkohol, der ihm nicht hätte verkauft werden dürfen. Im vergangenen Jahr war bei vergleichbaren ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 08:46

    POL-WHV: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Schortens verletzt

    Schortens (ots) - Am 02.09.2025 kam es gegen 15:25 Uhr in der Orbisstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen querte ein Pedelec-Fahrer bei angezeigtem Grünlicht die Fahrbahn. Ein Autofahrer bog zeitgleich mit seinem Pkw nach rechts ab und übersah den bevorrechtigten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 08:37

    POL-WHV: Kind entwendet unverschlossenes Fahrrad - Vorfall in Bockhorn

    Bockhorn (ots) - Am 02.09.2025 kam es zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr in der Hilgenholter Straße an einer Bushaltestelle zu einem Vorfall im Zusammenhang mit einem Fahrrad. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein 13-jähriger Junge ein unverschlossen abgestelltes Fahrrad und fuhr davon. Der Eigentümer bemerkte den Vorfall kurze Zeit später, stellte den Jungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren