Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungseinbruch in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025) kam es zwischen 07:30 Uhr und 16:35 Uhr in der Lange Straße in Varel zu einem Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zur Wohnung. Aus den Räumlichkeiten wurden unter anderem ein Fernseher, ein Mikrowellengerät sowie ein Mobiltelefon entwendet.

Die Polizei Varel bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lange Straße bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell