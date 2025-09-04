Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Wohnungseinbruch in Varel - Polizei bittet um Hinweise
Varel (ots)
Am Mittwoch (03.09.2025) kam es zwischen 07:30 Uhr und 16:35 Uhr in der Lange Straße in Varel zu einem Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zur Wohnung. Aus den Räumlichkeiten wurden unter anderem ein Fernseher, ein Mikrowellengerät sowie ein Mobiltelefon entwendet.
Die Polizei Varel bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lange Straße bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 zu melden.
Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell