Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jugendliche geraten in Wilhelmshaven in Streit

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag (03.09.2025) kam es gegen 16:25 Uhr und 17:25 Uhr in Fedderwardergroden im Bereich der Dirschauer Straße / Spielplatz Weichselstraße zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden zunächst in ein Streitgespräch. Dabei gab einer der Jugendlichen an, eine Machete im Hosenbein des anderen erkannt zu haben. In der Folge schlug er diesem mit der Faust ins Gesicht. Es entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf die Machete sichtbar wurde.

Im weiteren Verlauf, gegen 17:25 Uhr, soll der 17-Jährige mehrfach auf den 16-Jährigen eingeschlagen haben. Zudem wurde bei dem Geschädigten eine Schnittwunde festgestellt, die möglicherweise durch die Machete verursacht wurde. Die Polizei stellte die Machete am Tatort sicher.

Der 16-Jährige wurde verletzt und medizinisch versorgt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen

