POL-BI: Anwohner verhindern Flucht eines angetrunkenen Unfallfahrers

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Am frühen Donnerstagmorgen, 19.06.2025, griff eine Personengruppe zwei junge Männer zunächst im Bereich des Boulevards an, verletzte sie und raubte an der Teichstraße ein Handy. Ein anderer junger Mann verlor durch einen Schlag sein Bewusstsein. Unbekannte raubten ihm sein Portemonnaie an der Herbert-Hinnendahl-Straße. Gegen 02:35 Uhr sollen ein 23-Jähriger aus Bünde und ...

mehr