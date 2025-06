Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Raubüberfälle in Bahnhofsnähe

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am frühen Donnerstagmorgen, 19.06.2025, griff eine Personengruppe zwei junge Männer zunächst im Bereich des Boulevards an, verletzte sie und raubte an der Teichstraße ein Handy. Ein anderer junger Mann verlor durch einen Schlag sein Bewusstsein. Unbekannte raubten ihm sein Portemonnaie an der Herbert-Hinnendahl-Straße.

Gegen 02:35 Uhr sollen ein 23-Jähriger aus Bünde und ein 25-jähriger Bielefelder unterhalb des Treppenaufgangs zum Boulevard von etwa sechs Unbekannten beschimpft und angegriffen worden sein. Aus einer entstandenen Rangelei konnten sie sich befreien und liefen über die Straße Am Güterbahnhof davon.

An der Teichstraße holte die Gruppe die beiden ein. Während der 25-Jährige geschlagen und getreten wurde, erhielt sein 23-jähriger Begleiter einen Schlag mit einer Flasche gegen seinen Kopf. Nach dem zweiten Angriff fehlte das Handy des 25-Jährigen und die Unbekannten entfernten sich in Richtung Ostwestfalendamm.

Als Polizeibeamte an dem Tatort eintrafen, versorgten sie zunächst die Kopfwunde des 23-Jährigen, der schwer verletzt wurde. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen beschrieben die Tatverdächtigen:

Die Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen haben. Ein Mann hatte ein zerrissenes T-Shirt. Ein anderer trug ein Trikot mit einem CR 7 Aufdruck.

Ein 26-Jähriger aus Melle bemerkte an der Herforder Straße, unweit des Willy-Brandt-Platzes, wie ihm drei junge Männer folgten. Im Einmündungsbereich zur Herbert-Hinnendahl-Straße soll er gegen 04:30 Uhr von hinten gegen den Kopf geschlagen worden und bewusstlos geworden sein. Als der 26-Jährige nach einem Moment der Benommenheit zu sich kam, fehlte sein Portemonnaie.

Er beschrieb den Angreifer und seine Begleiter:

Der Angreifer war männlich und zwischen 35 und 40 Jahre alt. Er wirkte kräftig und soll ein südländisches Aussehen haben. Er trug eine graue Jacke und eine schwarze Jogginghose.

Seine männlichen Begleiter waren zwischen 20 und 25 Jahre alt und wirkten schlank. Sie waren komplett schwarz gekleidet. Einer trug einen Vollbart, der andere einen Drei-Tage-Bart.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu diesen beiden Raubdelikten geben?

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell